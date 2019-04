Cambia città ma non perde il 'vizio': pusher arrestato ed espulso

La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne tunisino per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio di domenica una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che stava transitando in via Missiroli ha incrociato due uomini che stavano camminando, uno dei quali stringeva diverse banconote in una mano. I due, alla vista dell’auto di servizio, sono fuggiti in direzioni opposte.

Uno degli agenti è sceso velocemente dall’auto e si è posto all’inseguimento di uno di loro che, poco prima di essere bloccato in piazza della Resistenza, ha lanciato un involucro di materiale plastico, poi risultato contenere 16,5 grammi di eroina. Nella disponibilità del 24enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 715 euro in banconote di vario taglio e un telefono cellulare. L'uomo, già destinatario di un ordine di allontanamento emesso dal Questore di Agrigento il 29 settembre 2017, era stato arrestato altre due volte, a maggio 2018 e a febbraio 2019, poiché trovato in possesso rispettivamente di 513,48 e 2,7 grammi di eroina. Inoltre, il tunisino è risultato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

Pertanto l'uomo è stato arrestato e all’udienza che si è svolta nel primo pomeriggio di lunedì il Tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto, ha emesso nei suoi confronti il nulla osta all’espulsione e la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna. L’uomo, munito dell’ordine di allontanamento e del provvedimento di espulsione emessi rispettivamente dal Questore e Prefetto di Ravenna, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ha predisposto l’immediato accompagnamento dello straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza.