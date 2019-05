Cambia l'accesso ai servizi di Aci-Pra: la prenotazione diventa obbligatoria

Lunedì 13 maggio l'Unità Territoriale Aci-Pra di Ravenna di via Faentina resterà chiusa al pubblico per l'intera giornata per aggiornamenti dei processi digitali propedeutici all'entrata in vigore del Documento Unico del Veicolo (D.Lgs. n. 98/2017). L'Ufficio riaprirà al pubblico martedì 14 maggio con nuove modalità di accesso, che prevedono la prenotazione obbligatoria degli utenti, effettuabile direttamente sul sito dell'Aci oppure sul sito dell'Unità Territoriale Aci Pra Ravenna o, in alternativa, direttamente presso la sede del Pra fornendo un documento di riconoscimento.