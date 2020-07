Cambiano gli orari del Mercato del contadino a Faenza

Cambiano gli orari del mercato del contadino, ospitato tutti i venerdì in piazzale Pancrazi a Faenza. A partire da venerdì 3 luglio e fino al 28 agosto prossimo, il mercato sarà infatti aperto dalle ore 17.00 alle 20,00. Come sempre il venerdì, nell'area di piazzale Pancrazi compresa dallo Chalet dello Sport fino all'entrata nel parcheggio da via Oberdan, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli (con eventuale rimozione dei mezzi) dalle ore 14.30 alle 20.30. In quest'area è inoltre vietata la circolazione delle auto nelle corsie interne agli stalli di quest'area è inoltre vietata la circolazione delle auto nelle corsie interne agli stalli di sosta.

