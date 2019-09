Cambio al comando del 23esimo gruppo del 15esimo Stormo di Cervia

Mercoledì all’aeroporto di Pisignano si è svolta la cerimonia di cambio comando al 23esimo Gruppo del 15esimo Stormo. Nell’occasione il Comandante di Stormo, Colonnello Diego Sismondini, ha ringraziato il Comandante uscente per il lavoro svolto fino ad oggi e augurato al Comandante subentrante di proseguire e affrontare con determinazione e passione gli impegni futuri, che vedranno gli uomini del 23esimo Gruppo protagonisti.

Il 23esimo Gruppo è stato ricostituito il 30 ottobre 2018 e ha come compito istituzionale la ricerca e il soccorso di personale isolato in territorio ostile (Personnel Recovery), contribuire al dispositivo di Difesa Aerea Nazionale e concorrere, in tempo di pace, al Search And Rescue (SAR) nazionale e alle operazioni di salvaguardia della vita umana, inclusi i trasporti speciali e le operazioni di salvataggio in caso di pubbliche calamità. Equipaggiato con il nuovo elicottero HH101 Caesar, una delle macchine più innovative di cui si è dotata l'Aeronautica militare a partire dal 2014, il 23esimo Gruppo tra le varie capacità detiene quella di rifornimento in volo, capacità questa che poche altre forze aeree al mondo possono vantare.

Il livello addestrativo degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione nonché l'impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l'utilizzo di visori notturni, fanno spesso del 15esimo Stormo l’unica componente elicotteristica in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse grazie, come ad esempio la capacità d’impiego di giorno, di notte e in condizioni meteo marginali. Ogni volta che un elicottero del 15esimo Stormo si alza in volo o sta salvando una vita umana, o si sta addestrando per farlo. Dalla sua costituzione ad oggi infatti, gli equipaggi del 15esimo Stormo hanno salvato oltre 7200 persone in pericolo di vita.