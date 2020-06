Cambio di presidente per il Lions club Bisanzio

La soldarietà del Lions club Ravenna Bisanzio non si ferma: nella splendida cornice del parco di Villa Rota si è tenuto il passaggio delle consegne tra il presidente uscente del Lions Bisanzio Andrea Salvotti e il presidente entrante Beppe Rossi. Nell’occasione sono stati chiamati a far parte del sodalizio sei nuovi amici: Giampaolo Angelini, Giuseppe della Casa, Pietro Gueltrini, Roberto Sutter, Andrea de Donato, Primo Lanconelli. Al termine della serata ancora un segno importante di solidarietà per i più bisognosi con un contributo alla mensa della fraternità di San Rocco Ravenna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.