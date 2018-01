Cambio di vertice al Commissariato: Angelo Tancredi alla direzione

Mercoledì si è insediato negli uffici del Commissariato di pubblica sicurezza di Lugo il Vicequestore Aggiunto della Polizia di Stato Angelo Tancredi, marchigiano 51enne, al quale il Questore di Ravenna ha affidato la direzione del Commissariato.

Arruolatasi ventenne nella Polizia di Stato, nell’anno 1987, dopo la frequenza del corso quadriennale di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia e la promozione a Vicecommissario è stato inviato nel 1991 alla Polizia di Frontiera di Venezia, dove ha iniziato il suo percorso professionale dirigendo anche il Commissariato di Porto Marghera e impegnandosi anche nel completamento del ciclo di studi per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Macerata. Trasferito nel 1993 nella regione d’origine, ha diretto la sezione Polizia Stradale di Pesaro. Dal 1996 ha ricoperto lo stesso incarico a Ferrara, per essere trasferito alla direzione della sezione Polizia Stradale di Ravenna dove è rimasto sino al 2011 quando, per conto della Comunità Europea, è stato inviato dal Ministero dell’Interno in missione all’estero in Kosovo e Albania, quale consulente esperto in sicurezza stradale e controllo del territorio. Nel febbraio 2017 ha fatto ritorno in Italia con assegnazione alla Questura di Ravenna in qualità di funzionario addetto alla Divisione Anticrimine.