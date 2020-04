"Camera con vista", tre incontri digitali per discutere delle trasformazioni della società

Cosa può dirci la filosofia, oggi? Che ruolo può avere l’esercizio del pensiero in un tempo in cui emergono le nostre paure più irrazionali? A partire dalle domande dei partecipanti, ricevute attraverso un questionario online, l'associazione Filò - Il filo del pensiero invita filosofi, esperti ed educatori a proporre delle riflessioni per provare a ragionare insieme su temi oggi più che mai attuali, dalle trasformazioni della società alle fragilità umane, dalla relazione con l’altro al rapporto tra uomo e natura. Parte così "Camera con vista", un ciclo di incontri gratuiti che si tengono una volta a settimana, il mercoledì sera alle 21.00, sulla piattaforma Zoom.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Primo appuntamento mercoledì 29 aprile con Emanuele Coccia (filosofo, professore presso EHESS di Parigi) che coinvolgerà il pubblico attraverso "Case, città e corridoi: come riscrivere il contratto urbano dopo la pandemia?".

Si prosegue il 6 maggio con Romano Madera (filosofo e psicoanalista, professore ordinario di Filosofia Morale e di Pratiche Filosofiche presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca) e "Come abitare l'imprevisto?".

Conclusione del percorso mercoledì 13 maggio insieme a Roberta De Monticelli (filosofa, professoressa di Filosofia della persona presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano) che discuterà di "Dove nasce il Regno dei fini? Riflessione sul trovare la propria via".

Per collegarsi si deve usare Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81447883261