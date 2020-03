Camera di Commercio: "Annullamento delle imposte di bollo? Serve una legge"

La Camera di commercio di Ravenna e della Camera di commercio della Romagna rispondono alla richiesta di annullamento del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle imposte di bollo avanzata da LegaCoop Romagna, ConfCooperative Ravenna e Rimini e Forlì-Cesena e AGCI Emilia Romagna per affrontare la crisi connessa all'emergenza Coronavirus.

Dalla risposta emerge che, essendo la determinazione di tali tributi di esclusiva competenza statale, "non è possibile per le Camere di commercio non riscuoterli senza esporsi a responsabilità da danno erariale, fino a quando l’esenzione non viene espressamente prevista da una norma di legge".

"Non solo, si voglia anche considerare che il diritto annuale e i diritti di segreteria sono, di fatto, le uniche fonti di sostentamento che le Camere hanno per assolvere alle proprie finalità istituzionali e per garantire i servizi che vengono resi alle Imprese e al Territorio - aggiungono le Camere di commercio di Ravenna e della romagna -. Servizi essenziali e indifferibili a favore della continuazione delle attività delle imprese, che le Camere, anche in questa situazione di emergenza, garantiscono e mantengono fruibili. Ciò non significa che le scriventi Camere non comprendano la delicatezza del momento e le difficoltà in cui le Imprese si trovano. Al riguardo, si assicura che le due Camere stanno verificando gli strumenti con i quali sostenere il sistema economico territoriale e adottare misure in favore delle imprese, in particolare per favorire l’accesso alla liquidità, utili a consentire il superamento di questa difficile emergenza. Proprio la difficoltà di questo momento, ci obbliga tutti a fare passi prudenti, nel solco della legittimità, e stringersi in una visione d’insieme. Solo così possiamo farcela".