Muore in uno schianto fatale, gli amici: "Una persona sempre forte nonostante le sfortune"

E' una giornata triste per la comunità di Cotignola, dove Claudio Marchetti abitava dopo il trasferimento dalla città natale, Lugo. Mercoledì sera, infatti, il 54enne ha perso la vita in un tragico incidente sulle strade di Bagnacavallo, quando dopo aver perso il controllo del suo autotreno si è schiantato contro il muro di una casa, facendo crollare anche un albero tanto l'impatto è stato violento. Quando sono giunti i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo .

Il camionista in passato aveva lavorato nell'assistenza stradale per la Europ Assistance, mentre ora prestava servizio in un'azienda di trasporti a Godo di Russi. "Ho avuto la fortuna di conoscerti e di esserti amico - lo ricorda Max - ci mancherai tanto". "Per me eri come un fratellone, sempre assieme, uscivamo spesso - si commuove Stefano - Mi hai fatto passare delle belle serate in compagnia, sempre forte come persona e a parte tutte le sfortune che avevi andavi sempre avanti. Mi mancherai e ci mancherai tanto. Ora sei lassù e sono sicuro che starai bene". "Siamo molto tristi - aggiunge Franca - Ciao Claudio, grazie per la tua amicizia, ti ricorderemo sempre".