Camion uscito di strada sull'Adriatica: chiusa la corsia nord a Classe

Sulla strada statale 16 “Adriatica” è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Ferrara in località Classe (km 157), a Ravenna, per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante uscito fuori strada. Il traffico è deviato sulla strada comunale via Romea Sud con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.