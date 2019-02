Controlli sui mezzi pesanti: la Polizia denuncia un camionista

La Polizia di Stato ha denunciato un 43enne bulgaro per il reato di falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso. Martedì, nell’ambito dei servizi di repressione dell’autotrasporto abusivo nazionale e internazionale del progetto Tispol, gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Faenza hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna un cittadino bulgaro che circolava con un camion con targa bulgara e italiana, con patente di guida di categoria CE e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate da autorità bulgara ma risultate, entrambe, false.

Pur trattandosi di documenti abilmente contraffatti, la professionalià e la competenza dei componenti della pattuglia della Polstrada, dopo accurate verifiche dei due documenti, ne hanno infatti evidenziato la falsità. In seguito all’accertamento e alle contestazioni, il conducente ha così esibito la valida patente di guida di Categoria B e la carta d’identità rilasciate dalle autorità della Bulgaria. L'uomo è stato pertanto denunciato per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso; lo stesso è stato, inoltre, contravenzionato per guida con patente diversa e in quanto sprovvisto di Carta di Qualificazione del Conducente. È risultato anche sprovvisto di revisione e circolava senza aver inserito il foglio di registrazione nell’apposita apparecchiatura del cronotachigrafo. Il camion è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni e affidato al soccorso stradale competente per territorio.