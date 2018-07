Dalla passione per il Sommo Poeta nasce "Il Cammino di Dante": sulle tracce dei luoghi della Divina Commedia

Dalla passione per Dante Alighieri e per le sue opere nasce l'incontro tra lettura e sport, tra cultura e natura. E così, nel 2012, alcuni ravennati hanno dato vita all'associazione no-profit "Il Cammino di Dante", della quale fanno parte appassionati di trekking e studiosi della Divina Commedia, ognuno con competenze specifiche nel proprio settore. Il Cammino di Dante consiste in un percorso sia motorio che culturale, storico e spirituale. Il Cammino racchiude infatti due identità: una più statica, relativa alla ricerca geografica dei riferimenti poetici; la seconda invece che comprende sfide fisiche, così come introspettive e culturali, immergendo i “via-danti” nei sapori intensi dei luoghi da cui il Sommo Poeta prese ispirazione.

"Il nostro obiettivo è quello di rendere fruibile al pubblico gli itinerari individuati, e non sempre facilmente riconoscibili e/o accessibili, ricchi di riferimenti storici e culturali al mondo di Dante e della Divina Commedia - spiega Andrea Guancini, socio dell'associazione che ha sede in via Argine Sinistro Montone a San Marco - Oltre a valorizzare l’ammirevole patrimonio paesaggistico della zona, il cammino ambisce a trasmettere il contesto culturale, spirituale ed emotivo del poeta in viaggio, la cui creatività emergeva con prepotenza nei tratti più suggestivi del percorso, spesso testualmente citati nella Divina Commedia stessa".

I volontari dell'associazione, infatti, hanno mappato il "Cammino di Dante", il grande anello che attraversa la Romagna e il Casentino, percorrendo strade e sentieri che collegano Ravenna e Firenze. Densi di rimandi alle vicende del tempo, questi sono i luoghi dove Dante visse in esilio e scrisse la Divina Commedia. Il Cammino è pensato per incontrare meno asfalto possibile e i sentieri che lo compongono sono percorsi “in cresta” spesso utilizzati fino alla metà dell’800, in molti casi coincidenti con antiche strade etrusco-romane. Lungo il percorso sono presenti una serie di strutture e servizi, dove sono affisse targhe dedicate alla Divina Commedia, a cui si può accedere presentando la "credenziale" che l’associazione rilascia insieme alla cartoguida e all’elenco degli esercizi di accoglienza.

"Questo non è solo un cammino - aggiunge Guancini - ma l’opportunità di leggere a ogni tappa i canti e le relative parafrasi della Divina Commedia. I viandanti che lo hanno percorso sono rimasti entusiasti". Oltre a portare avanti l’iniziativa relativa agli itinerari, infatti, l’associazione si propone di sostenere la diffusione dell’opera dantesca attraverso l’organizzazione di eventi culturali e di collaborazione con gli istituti scolastici. In particolare, i soci fondatori ambiscono a ricreare una solida collaborazione con la fascia giovanile locale, con lo scopo di avvicinarla ai valori della cultura sul territorio e di coinvolgerla in un progetto dal grande potenziale turistico.

Il cammino può essere percorso da maggio fino a ottobre. Alcune tappe sono semplici e pianeggianti, altre in salita e più impegnative. Per questo motivo è importante studiare e programmare il proprio Cammino secondo le proprie esigenze. Il percorso è percorribile anche in mountain bike, ma questa opzione è consigliata esclusivamente a biker molto esperti. Attualmente si sta valutando la possibilità di poter percorrere alcune tratte anche a cavallo.

