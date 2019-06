Campeggiatori abusivi nel mirino della Polizia Locale: fioccano le multe

Campeggiatori abusivi nel mirino della Polizia Locale di Ravenna. Il personale in divisa ha effettuati controlli nelle località di Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano e Lido di Dante per verificare il rispetto dell'ordinanza sindacale numero 1450/2002. Durante il servizio, conclusosi in tarda serata, sono stati controllati diversi camper e complessivamente sono state elevate otto sanzioni per un totale di 800 euro.