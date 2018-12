Camper abusivi in Darsena: la Municipale stacca diverse sanzioni

Proseguono le azioni di controllo da parte della Polizia Municipale di Ravenna per contrastare ogni forma di illegalità circa la presenza di camper utilizzati da nomadi che campeggiano nelle vie del quartiere Darsena. Lunedì mattina il personale dell’Ufficio Polizia Giudiziaria e della Vigilanza di Quartiere è intervenuto in via Eraclea, dove stazionavano quattro camper. I proprietari dei camper sono stati sanzionati per campeggio abusivo e scarico di acque reflue sulla sede stradale. I controlli, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, hanno interessato anche altre zone del quartiere Darsena e precisamente via Travaglini, via Nicolodi e il piazzale del Pala de Andrè, dove era stata segnalata la presenza di camper.