Camper di nomadi di fronte alle scuole: la Polizia locale lo fa rimuovere

Mercoledì mattina, intorno alle 11, una pattuglia della Polizia locale di Ravenna di passaggio in via Marconi ha notato un camper parcheggiato di fronte all'istituto 'Nullo Baldini'. Gli agenti hanno svolto dei controlli sul mezzo e hanno proceduto alla rimozione forzata dello stesso, emettendo un'ordinanza di sgombro e con un provvedimento dirigenziale del comandante Andrea Giacomini. La famiglia, la cui presenza è stata segnalata alle attività competenti, dovrà ora pagare le spese della rimozione per il carro attrezzi e quelle di custodia del veicolo.