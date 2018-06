Scarichi abusivi sul lungomare: multati due camperisti a Marina di Ravenna

Camperisti "furbetti" in azione. Domenica pomeriggio le forze dell'ordine hanno multato due proprietari di camper, parcheggiati su viale Lungomare a Marina di Ravenna, accusati di stare staricando su strada pubblica - per la precisione nei pressi di uno stabilimento balneare - acque chiare e residui di acque scure. Uno dei due, un 55enne di Budrio, si sarebbe giustificato dicendo che si trattava di una "perdita piccola", tuttavia ciò non è servito a evitargli la sanzione, così come alla seconda persona, un 58enne residente a Lugo. La multa stilata ai due è di 85 euro, ma si ridurrà a 59,50 se pagata entro 5 giorni.