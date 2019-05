Lenticchia scomparve da casa nel 2016: dopo tre anni la cagnolina torna dalla sua famiglia

Una brutta storia che per fortuna, anche se dopo tre anni e mezzo, ha avuto il lieto fine che meritava. Era il 2016 quando Lenticchia, una cucciola che abitava insieme alla sua famiglia in zona Sarna, a Faenza, scomparve improvvisamente dalla zona recintata in cui trascorreva le giornate. Aveva solo un anno, e la sua famiglia precipitò nella tristezza. In giro per la città comparsero volantini di ricerca ovunque e venne anche sporta denuncia ai Carabinieri, nel dubbio che potesse essere stata rubata.

Giovedì la sorpresa più grande: al canile di Faenza viene portata una cagnolina ritrovata da un passante in zona Fossolo, a Russi. Qui, come da prassi, i veterinari controllano il microchip e risalgono al proprietario, che quando arriva al canile non crede ai suoi occhi: era proprio Lenticchia, scomparsa tre anni e mezzo fa. E così la piccola cagnolina è potuta tornare a casa dalla sua famiglia. "E' stata una scena davvero commovente - racconta Maria Teresa Ravaioli, presidente di Enpa Faenza - Oltre alla famiglia si sono riconosciuti anche con l'altro cane che viveva con lei al momento della scomparsa, erano tutti e due felicissimi. E' stato bellissimo. Al momento del ritrovamento era un po' sporca, ma non affamata. Crediamo che possa effettivamente stata rubata dal suo recinto".

La presidente dell'ente nazionale di protezione animali manfredo approfitta di questa bellissima storia per lanciare un appello: "Se trovate un cane rivolgetevi alla Polizia locale, che attiverà il recupero e la consegna al canile dove verrà effettuata la lettura del microchip. In caso contrario, la persona che trattiene il cane senza verificare il microchip potrà essere denunciata per furto. Il microchip è obbligatorio e rappresenta una carta d'identità per il vostro cane. Munitelo sempre anche di un collare con medaglietta recante un numero telefonico: in caso di smarrimento renderà tutto più semplice".