Caso di sospetto avvelenamento di un cane nella pineta di San Vitale: "Fate attenzione"

Caso di sospetto avvelenamento di un cane nella pineta di San Vitale. Martedì è stato riferito al servizio Tutela ambiente e territorio del Comune di Ravenna un caso di sospetto avvelenamento di un cane, avvenuto presumibilmente nella pineta di San Vitale, nell’area adiacente l’argine sinistro del canale Taglio. Il cane, sottoposto prontamente alle cure veterinarie, sta già molto meglio.

E’ possibile che l’episodio sia avvenuto a causa di un boccone avvelenato. E’ già stata effettuata una prima perlustrazione nell’area, senza ulteriori riscontri. Nella giornata di mercoledì si procederà a mettere apposita cartellonistica, in modo da elevare l’attenzione. Il Comune raccomanda in ogni caso la massima attenzione e prudenza per chi si dovesse recare nella zona della pineta San Vitale, con cani al guinzaglio o liberi. E’ consigliabile la museruola.