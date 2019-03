Cucciolo abbandonato al Cmp: trova subito una famiglia grazie a un'infermiera

L'hanno chiamato Benny, ovvero con il nome della persona che l'ha trovato solo, sporco e abbandonato in una'aiuola nel parcheggio del Centro medicina e prevenzione di via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna. Si tratta di un cucciolo di cane meticcio di circa due mesi. Fortunatamente il tenero animale è stato avvistato da una persona sensibile che si è prodigata per soccorrerlo e consegnarlo alle infermiere del Cmp. E qui, Benny ha trovato la vera fortuna: una delle infermiere, infatti, si è subito offerta di adottarlo.

"L'episodio ci appare alquanto inconsueto per la nostra città - spiegano dalla sezione ravennate di Enpa - Non siamo abituati a rinvenire dei cuccioli di cane abbandonati in questo territorio, episodi del genere sono più frequenti in altre realtà. Il malscanzone o i malscalzoni che hanno abbandonato al suo destino una piccola creatura indifesa, nella loro ignoranza, non si sono resi conto che nella nostra città operano delle associazioni zoofile, come Enpa, nonché un servizio di reperibilità del canile municipale cui rivolgersi in caso di necessità. Fortunatamente il cucciolo non è stato travolto da qualche veicolo in transito nella zona dove è avvenuto il rinvenimento".

In realtà quasi un anno fa, ad aprile 2018, due cucciole abbandonate erano state ritrovate sempre nella stessa zona, nel parcheggio del Cmp, in uno scatolone lasciato sotto una macchina.