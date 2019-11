Cane su un tetto di via Cavour, lo portano al sicuro i pompieri con l'autoscala

I vigili del fuoco sono dovuto intervenire con una squadra munita di autoscala per soccorrere un cane che si trovava in cima ad un tetto di un edificio di via Cavour, in pieno centro, strada pedonale percorsa da un fitto via vai di turisti e ravennati intenti allo shopping. Il fatto è accaduto venerdì: i pompieri sono stati allertati per la presenza dell'animale sul ciglio di un tetto e lo hanno portato a terra. Il cane, a quanto pare, appartiene ad un residente in zona che ha un balcone sul tetto. Il cane, scavalcando le reti di protezione, è riuscito quindi ad avere accesso al tetto e "gironzolare", destando la preoccupazione dei passanti sotto. E' stato infine riconsegnato al legittimo proprietario.