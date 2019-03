Cani magrissimi e rinchiusi in condizioni spaventose: denunciato il proprietario

Un 24enne faentino è stato condannato con sentenza del Tribunale di Ravenna per maltrattamento di animali. Con la condanna, il Tribunale ha disposto anche la perdita di possesso dei suoi due lupi cecoslovacchi, divenuti così di proprietà dell’Enpa, cui gli animali erano stati affidati subito dopo il primo sequestro preventivo.

Gli animali erano stati trovati dagli agenti della Polizia locale, aiutati dal personale medico veterinario dell’Ausl Romagna, in condizioni spaventose, magrissimi e detenuti in uno spazio non idoneo. Per tali motivi gli agenti faentini avevano segnalato immediatamente il proprietario alla Procura della Repubblica di Ravenna e sequestrato gli animali. La vicenda si è conclusa nei giorni scorsi con la condanna irrevocabile del proprietario e la confisca dei cani.

La normativa riguardante i delitti posti in essere nei confronti degli animali è stata oggetto, in epoca recente, di diversi interventi, finalizzati ad ampliarne la portata, mentre i sopraluoghi per il controllo del benessere animale sono oramai divenuti compiti all’ordine del giorno per i caschi bianchi della romagna faentina, che hanno un vero e proprio nucleo specializzato predisposto per tali controlli.

(Nelle foto: i cani come sono oggi dopo il recupero con una agente della Polizia locale, sotto uno dei due cani al momento del sequestro)