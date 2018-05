"Animali in gravi condizioni nel canile": due cani sequestrati dai Nas

Caos nel canile municipale di Ravenna, a meno di un mese dalla riapertura dopo la chiusura dovuta all'arrivo di alcuni cuccioli malati di parvovirosi. Giovedì, infatti, intorno alle 18 nella struttura di via Romea nord hanno svolto un intervento i Carabinieri del Nas, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di gruppi animalist i. Ma non solo: dallo stesso Comune, infatti, fanno sapere che due cani ospiti nel canile sono stati sottoposti a sequestro cautelativo per approfondimenti veterinari. "I due animali si trovano sotto osservazione nella struttura - spiegano dal comune - Durante il sopralluogo dei Nas l'Ausl, gli uffici e il gestore hanno garantito la massima collaborazione, così come è sempre stato fatto. Aggiorneremo mano a mano che saranno notificati gli atti con la consueta trasparenza".

Nel frattempo il noto animalista ravennate Davide Battistini ha messo in circolazione alcune foto che avrebbe ricevuto da un conoscente, raffiguranti alcuni cani molto magri che sarebbero stati custoditi nel canile comunale. "Chiedo un immediato intervento per i cani detenuti nel canile municipale di Ravenna, che hanno bisogno di assistenza non procrastinabile - scrive Battistini - Ravenna si distingue ancora una volta per essere un comune totalmente disinteressato ai diritti animali. Siamo ancora qui a chiedere trasparenza alle istituzioni, che ci viene negata da troppo tempo".