Cani scappati aggrediscono una coppia con un cagnolino: donna in ospedale

Paura in pieno centro a Ravenna lunedì mattina, quando due cani scappati dalla loro abitazione hanno aggredito una coppia di turisti tedeschi e il loro cagnolino. Il tutto è avvenuto intorno alle 13.30 in Piazza del Popolo, dove i due turisti stavano passeggiando insieme al loro piccolo cagnolino quando improvvisamente sono stati aggrediti da due cani, un Border Collie e un meticcio, che erano riusciti a fuggire dalla loro casa. Il cane più grande dei due animali ha azzannato alla gola il cagnolino dei turisti e la donna tedesca, nel tentativo di liberarlo, è rimasta ferita.

Sul posto in breve è arrivata la proprietaria dei due animali per cercare di recuperarli: la donna è stata multata dalla Polizia locale di Ravenna, intervenuta in piazza insieme alla Polizia di stato. Nel frattempo la pattuglia della Polizia si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna per prendere i dati della turista ferita, trasportata al nosocomio da un'ambulanza del 118. Il cagnolino è stato portato dal veterinario dal padrone per le cure del caso.

Foto Massimo Argnani