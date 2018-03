Canile chiuso dopo l'arrivo di cuccioli infetti, l'assessore: "Fate attenzione ai vostri cani"

"Si è reso necessario chiudere il canile in seguito all'introduzione di quattro cuccioli di provenienza ignota e probabilmente già infetti da parvovirosi". L’assessore ai diritti degli animali Gianandrea Baroncini interviene in merito alla chiusura del canile comunale disposta venerdì scorso per ragioni sanitarie. “Pertanto – continua l'assessore - su richiesta e in accordo con il Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale della Romagna è stato attivato il protocollo sanitario, che prevede in questi casi diverse misure fino alla chiusura del canile ai visitatori e ai volontari, allo scopo di limitare al minimo le possibilità di diffusione dell'eventuale agente patogeno. Il virus della parvovirosi è altamente diffusivo e il contenimento dell'infezione è estremamente complicato, specialmente in un canile come quello di Ravenna dove, come è ovvio, si accolgono animali di provenienza sconosciuta e quindi potenzialmente già infetti e recettivi a qualsiasi tipo di malattia”.

“La gestione di questi casi – spiega Baroncini - necessita della collaborazione di tutti. I protocolli e le cautele riducono considerevolmente il rischio sanitario, che però chiaramente non è possibile azzerare. Chiedo pertanto la collaborazione della cittadinanza per la scrupolosa custodia dei propri cani onde evitarne la permanenza anche per poche ore al canile, in attesa che la situazione si normalizzi e si possa valutare la riapertura in sicurezza". L’ufficio ai Diritti degli animali raccomanda inoltre di non adottare cuccioli di dubbia provenienza e di affidarsi invece ai percorsi seri proposti dai canili e dalle associazioni.