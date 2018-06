Canile comunale, questione ancora aperta: se ne discute in Municipio

Si torna a parlare del canile comunale. Per iniziativa del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, condivisa da tutti i gruppi di opposizione, è stata convocata per giovedì 14 giugno alle 16.30 in Municipio la commissione consiliare Ambiente, Sanità Pubblica, Qualità della Vita e Diritti degli animali presieduta dallo stesso Ancisi, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: esame delle proposte di linee guida operative per la gestione del canile comunale, preannunciate nella seduta della commissione stessa in data 11 aprile 2018; prime indicazioni sugli indirizzi da esprimere in ordine al bando di nuovo affidamento della gestione del canile comunale, con decorrenza settembre 2018. La seduta, aperta al pubblico, fa seguito a richieste, pervenute da associazioni e cittadini, di approfondimento sulle modalità di gestione del canile stesso, dopo la sua temporanea chiusura al pubblico avvenuta nei mesi scorsi per ragioni sanitarie.