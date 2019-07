Canile comunale, controlli con l'Ausl: "Non ci sono situazioni critiche per il benessere animale"

In seguito alle numerose segnalazioni arrivate agli uffici comunali sulle possibili conseguenze del caldo sul benessere degli animali presenti nei canili, l’amministrazione informa di aver "opportunamente verificato la situazione al canile comunale con la collaborazione dell’Ausl, del direttore sanitario della struttura e degli operatori, riscontrando l’assenza di problemi sul fronte del benessere dei suoi ospiti". Per quanto riguarda alcune segnalazioni riferite ad altre strutture di tipo privato, l’amministrazione si è attivata per eseguire i dovuti controlli con la Polizia Locale e l’Ausl.