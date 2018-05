Canile municipale: la Procura di Ravenna apre un'inchiesta

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo contro ignoti per maltrattamento di animali dopo l'ispezione di giovedì dei Nas al canile municipale di Ravenna, che ha portato al sequestro di tre carcasse di animali morti custodite in un congelatore e di due due cani vivi, che sono stati lasciati in affido al veterinario della struttura.

"I due animali si trovano sotto osservazione nella struttura - spiegano dal comune - Durante il sopralluogo dei Nas l'Ausl, gli uffici e il gestore hanno garantito la massima collaborazione, così come è sempre stato fatto. Aggiorneremo mano a mano che saranno notificati gli atti con la consueta trasparenza". La magistratura attende la relazione dei carabinieri.