Cantiere in piazza dell'Aquila: al via i lavori nel palazzo comunale

Con l’allestimento e l’avvio del cantiere sono partite le prime operazioni per gli interventi di miglioramento necessari a rafforzare le condizioni di sicurezza complessive dell'edificio che ospita la residenza municipale in piazza Del Popolo. I lavori riguardano una serie di interventi relativi al ripristino e alla ricostituzione della continuità muraria, al miglioramento della staticità e della tenuta sismica della copertura, alla realizzazione di cerchiature esterne con tessuti di acciaio per favorire il comportamento strutturale ell’edificio, al rinforzo delle colonne e al consolidamento di elementi non strutturali quali i merli di coronamento delle murature del palazzo Merlato.

Il cantiere, già allestito nella piazza XX Settembre (comunemente denominata piazza Dell'Aquila), sta procedendo per successivi step con l’installazione della gru, il montaggio di una prima porzione del ponteggio dall’angolo di via Santi Muratori al voltone (sottopassaggio di palazzo Merlato verso piazza XX Settembre), lasciando comunque l' attraversamento sotto l’impalcatura e dando continuità al percorso da via Matteotti a via Mentana. Successivamente si procederà al montaggio della successiva porzione sulla piazza senza coinvolgere la via Mentana. Di seguito i ponteggi verranno montati sulla via Santi Muratori e su piazza del Popolo. I lavori saranno svolti dall'impresa Adriatica Costruzione Cervese soc. coop. di Cervia.