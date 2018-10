Cantieri e lavori di sfalcio: viabilità modificata a Faenza

Lunedì 22 ottobre, dalle ore 8.30 alle 18.30, saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i mezzi in via Liverani a Faenza, a causa dell'allestimento di un cantiere al civico 13 della strada per i lavori di manutenzione di un giardino privato. I soli residenti potranno circolare in doppio senso di marcia su entrambi i tratti di via Liverani, fino al cantiere. Sempre lunedì, per i lavori di sfalcio dell'erba lungo le rive del fiume Lamone, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli in alcune strade che fiancheggiano il fiume. Il divieto di sosta - dalle ore 7.00 alle 20.00 - sarà in vigore, dapprima, in via Fratelli Bandiera, poi a seguire in piazza Lanzoni, via Ugo Piazza e via Cimatti. Non sono invece previsti stop alla circolazione.

