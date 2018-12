Caos a bordo treno: poliziotto libero dal servizio interviene e denuncia 4 giovani

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due 21enni e un 22enne senegalesi, oltre a un 18enne egiziano, per il reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale - il 22enne anche per immigrazione clandestina. Sabato mattina un Ispettore della Polizia di Stato, libero dal servizio e in abiti civili, che viaggiava sul treno regionale nella tratta Bologna-Ravenna è intervenuto su richiesta del capotreno, al quale si era presentato appena salito sul convoglio. Quest’ultimo ha indicato al poliziotto un gruppetto di ragazzi sprovvisti del biglietto che si erano rifiutati di esibire un documento d'identità e di dichiarare le proprie generalità. Questi, secondo quanto dichiarato dal capotreno, avevano mantenuto per tutto il tempo un atteggiamento strafottente e indecoroso, tenendo i piedi appoggiati sulle sedute delle poltrone.

Il poliziotto, raggiunta la carrozza sulla quale viaggiavano i ragazzi, si è qualificato quale appartenente alla Polizia di Stato ed ha chiesto loro di esibire un documento di identità. Disattesa la richiesta dell’agente, i giovani hanno continuato a mantenere un atteggiamento strafottente. Solo qualche minuto prima che il treno giungesse allo scalo ravennate, il 18enne ha mostrato al capotreno la propria carta di identità per la contestazione della violazione prevista per i viaggiatori che non sono muniti del titolo di viaggio. Ad attendere il convoglio alla stazione di Ravenna c'erano alcuni agenti del Posto di Polizia Ferroviaria, che hanno accompagnato i giovani in ufficio per l’identificazione.

I quattro sono risultati essere il 22enne senegalese, gravato da reati specifici e contro la persona, il patrimonio, inerenti gli stupefacenti, non in regola con le norme sull’immigrazione poiché destinatario di un provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; un 21enne senegalese in regola con le norme sul soggiorno, con precedenti per reati relativi alle droghe e contro il patrimonio e risultato destinatario dell’avviso orale emesso dal Questore di Ravenna il 26 ottobre scorso; il 18enne egiziano, gravato da precedenti specifici, per reati contro il patrimonio e gravato anche lui dall’avviso orale emesso dal Questore di Ravenna il 25 ottobre scorso; un secondo 21enne senegalese, incensurato. I quattro sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, il 18enne anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.