Caos al botteghino per ritirare i biglietti gratis, arrivano i carabinieri

E' stato necessario l'intervento dei carabinieri arrivati, nella serata di sabato, al teatro Alighieri dove una folla si era ritrovata per assistere al festival dei videoclip. L'ingresso gratuito, e la presenza di Francesco Guccini, Elisa e Nek, ha attirato centinaia di persone desiderose di partecipare alla proiezione. Quando, verso le 19, la biglietteria ha aperto, i tagliandi sono stati "bruciati" in pochissimo tempo scatenando il malumore di chi era rimasto senza. Per placare gli animi di chi, nonostante la fila, si era visto chiudere in faccia le porte del teatro sono intervenuti i carabinieri.