Caos in zona Gulli: uomo armato di coltello urla chiedendo aiuto, interviene la Polizia

Brillante operazione di Polizia per una scena insolita, quella che si sono trovata davanti gli agenti che lunedì pomeriggio, intorno alle 17, hanno ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di un uomo che urlava chiedendo aiuto in zona Gulli. Sul posto si è precipitata una volante, che ha subito capito da quale abitazione arrivavano le urla: gli agenti sono quindi entrati nella casa e qui hanno trovato la stanza messa a soqquadro, con al centro l'uomo urlante armato di coltello. I poliziotti hanno chiesto al soggetto di appoggiare il coltello, ma questi in tutta risposta ha ricominciato a urlare: a quel punto gli agenti si sono allontanati e hanno chiesto rinforzi. Sul posto sono arrivate altre due auto della Polizia di stato ed è scattato il protocollo di sicurezza, tanto che i poliziotti hanno indossato i giubbotti antiproiettile ed è stato richiesto l'intervento anche del personale sanitario del 118.

Tornati nell'abitazione, l'uomo ha ricominciato a sbraitare e a minacciare gli uomini in divisa, fino a che non si è reso necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione alla Polizia. L'uomo, disorientato dallo spray, è stato quindi bloccato e ammanettato, per poi essere affidato alle cure del 118 e accompagnato con la scorta in ospedale. Il soggetto, un 56enne italiano già noto alle forze dell'ordine, è risultato residente in quell'abitazione insieme ad altre persone, che in quel momento non erano in casa. L'uomo sarebbe in cura per alcune problematiche mentali, e non si esclude che possa aver assunto delle bevande alcoliche che potrebbero aver interagito con i medicinali.