Caos nella sede dei Servizi sociali: dà in escandescenza e semina il panico

Si è presentato presso la sede dei Servizi sociali di Ravenna, in via D'Azeglio, con fare minaccioso e intimidatorio e, successivamente, ha afferrato anche una scrivania ribaltandola con violenza e scagliandola a terra, provocando allarme tra i presenti. Protagonista della vicenda un 30enne ravennate arrestato lunedì dalla Polizia locale di Ravenna, nel frattempo allertata dagli assistenti sociali, per minacce a incaricato di pubblico servizio e interruzione delle funzioni svolte. Dopo le procedure di identificazione, l'uomo è stato condotto in una cella di sicurezza del Comando a disposizione dell'autorità giudiziaria.