Caos sulle mense di scuole e case di riposo, il sindaco: "A Cervia tutto regolare"

In Italia una mensa scolastica su tre presenta delle irregolarità e delle 224 ispezionate sette sono state chiuse per grave la grave situazione igienico-strutturale rilevata. Questi i primi risultati del monitoraggio di controllo, tuttora in corso, sui servizi di ristorazione nelle scuole di ogni ordine e livello avviato dal Comando per la Tutela della Salute d'intesa con il ministero della Salute. L’obiettivo è accertare le condizioni d’igiene e strutturali dei locali, la rispondenza dei menù ai capitolati d’appalto, la corretta gestione e preparazione degli alimenti, anche in relazione alle esigenze nutrizionali e salutistiche dei ragazzi

Rispetto alle angoscianti notizie che giungono dai tg nazionali in merito ai controlli dei Nas presso le mense scolastiche, il sindaco di Cervia Luca Coffari precisa che "nelle mense scolastiche del Comune di Cervia non ci sono problematiche igieniche e, anzi, il gestore Gemos aprirà l'11 gennaio una nuova cucina centralizzata nel territorio cervese proprio per migliorare ancora la qualità. I menù sono stabiliti dalla nostra nutrizionista e controllati dal Comitati mensa composta da insegnanti e genitori. Nessuna criticità nelle mense e centri di produzione nella nostra casa di riposo che fornisce anche i pasti a domicilio che portiamo tutti i giorni ai nostri anziani".