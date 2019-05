Abusi edilizi nei capanni in Pialassa: interviene la Polizia locale

Prosegue l'impegno degli agenti della Polizia locale di Ravenna nel constrasto agli abusi edilizi di ogni genere, in città come nei lidi e nel forese, ma anche nelle zone naturali di cui è ricco il nostro territorio. Lunedì mattina gli agenti si sono recati nella Pialassa Baiona, dove hanno controllato diversi capanni: qui sono stati riscontrati alcuni abusi edilizi, situazioni di irregolarità di vario tipo che concernono capanni, pontili e strutture varie.

Si tratta di un'operazione complessa che ha richiesto un notevole impegno degli agenti sul posto, dal momento che in alcune situazioni ci sono di mezzo reclami, richieste di condono e sentenze in corso. I controlli della Polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle altre pialasse, per cercare di preservare la bellezza dei nostri territori rispettando la regolamentazione relativa all'edilizia.