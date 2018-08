Caparezza "paparazzato" in centro: pranza nel ristorante e scatta selfie con i fan

Metti un giro in centro a Ravenna... e ti trovi davanti Caparezza. E' successo lunedì mattina a Vito Lioce, grande fan del cantante pugliese che martedì sera si esibirà al Pala De Andrè alla Festa dell'Unità nazionale del Pd. Vito ha incontrato il cantante in via 4 novembre, dove Caparezza aveva appena pranzato insieme al suo staff al ristorante Bella Venezia. "Abbiamo scambiato due chiacchiere al volo, c'erano altri fan che volevano fotografarsi con lui - racconta Vito - Si è concesso molto gentilmente a tutti, stava facendo un giro turistico della città".