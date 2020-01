Piazza del Popolo gremita per dare il benvenuto al nuovo anno: LE FOTO della festa

Tantissima gente in piazza del Popolo a Ravenna per dare il benvenuto al nuovo anno. Concerto iniziato intorno alle 23 con il live degli Spirit of New Orleans e Noreda Graves. Il concerto di San Silvestro è stato affidato a un’originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana, titolari del “Grand Staff Award”, riconoscimento concesso solamente ai migliori gruppi del genere dalla fondazione “Gospel Music Workshop of America”. Alle voci soliste di Albert Mickel, Jan Randolph, Alfred Penns, si aggiunge anche quella di Noreda Graves, protagonista anche del concerto di Capodanno al Teatro Alighieri. Ecco LE FOTO DELLA SERATA di Massimo Argnani!