Capodanno a Cervia: botti vietati e strade chiuse, i consigli su dove parcheggiare

Fervono gli ultimi preparativi per il Capodanno a Cervia. Nell'occasione, il sindaco Luca Coffari ha fornito alcuni consigli utili sulle strade chiuse per l'evento e su dove parcheggiare. Per permettere di svolgere in sicurezza il Capodanno, infatti, come tutti gli anni ci saranno alcune limitazioni: dalle 23.00/23.30 circa sarà chiuso al traffico il ponte mobile, Borgo Marina e via Cavour (al semaforo di Porta Ravenna si potrà andare solo dritto). Si consiglia di lasciare l'auto nei parcheggi alberghiero (P.1), Carabinieri (P.3), 25 aprile (P.4) e di muoversi per tempo per raggiungere l'area dell'evento per la mezzanotte. È vietato utilizzare petardi o altri artefici esplodenti in tutto il territorio Comunale. Come ogni anno Polizia Municipale, Carabinieri, Volontari di Protezione Civile Lance Cb, 118, associazioni cervesi e Vigili del Fuoco di Cervia saranno al lavoro per garantire la sicurezza e tranquillità di tutti.