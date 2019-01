Capodanno 'benefico' all'Alighieri: raccolti fondi per gli scolaretti più bisognosi

Il concerto di capodanno all’Alighieri è stato un successo non solo per la partecipazione di un pubblico numeroso, ma anche a fini benefici. Nel foyer del teatro, grazie all’ impegno dei volontari delle associazioni aderenti al Tavolo solidarietà coordinato dall’assessorato ai Servizi sociali, sono stati raccolti 930 euro che verranno utilizzati a favore del progetto "Tutti i bambini e tutte le bambine vanno a scuola" per l’acquisto di materiale scolastico.

“Ho già espresso la mia profonda soddisfazione – ha detto il sindaco Michele de Pascale – per l’ottima riuscita degli eventi natalizi e, in particolare, del concerto di capodanno all’Alighieri, rivolto gratuitamente a tutta la città e ai suoi ospiti; il buon esito della raccolta fondi per uno scopo nobile conferma i principi di comunità e solidarietà che contraddistinguono Ravenna e le rendono ancora una volta grande merit<o. Mi preme ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo e tutti coloro che hanno aderito con generosità, esprimendo al meglio lo spirito di condivisione del Natale”.

Il concerto di capodanno ha registrato il quasi esaurito con circa 800 posti occupati e compresi tra il loggione e la galleria. I biglietti sono stati offerti, oltre che ai ravennati, anche agli ospiti e ai turisti presenti in molte strutture alberghiere della città, intervenuti numerosi. Le associazioni che fanno parte del Tavolo solidarietà e che si sono impegnate nella raccolta fondi sono Arci, associazione Genitori, Auser Volontariato Ravenna, Avvocato di Strada,Casa delle Donne, Centro di Ascolto Caritas, Croce Rossa Italiana,Comitato Cittadino Antidroga, R.C. Mistral Protezione Civile, Punto d'Incontro Francescano, Progetto Uomo, Rompere il Silenzio. E’ possibile continuare ad effettuare donazioni a favore del progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, giunto al settimo anno, contattando l’assessorato ai Servizi sociali, in via D’Azeglio 2 - tel. 0544482382.