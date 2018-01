Faenza, brindisi di Mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio cantando Romagna Mia per la Pace

A Mezzanotte la Torre dell’Orologio si e’ riempita di faentini che hanno brindato con il tradizionale saluto al nuovo anno, un evento ideato dal Sindaco De Giovanni nel 1994 che prosegue con successo nella sua tradizione organizzata dalla Casa della Musica, con fiumi di spumante , panettone e pandoro. Tra i presenti il sindaco Giovanni Malpezzi, Anna Dapporto, vedova De Giovanni, Giordano Sangiorgi del Mei e Chiara Venturi di Faenza Centro. Un brindisi che a mezzanotte ha visto la straordinaria cover band giovane di Faenza delle Onde Radio insieme a tutto il plubblico cantare con forza Romagna Mia verso il Cielo dedicata ad Arte Tamburini, la cantante faentina dell’Orchestra di Secondo Casadei recentemente scomparsa, nel segno della Pace come ha indicato il sindaco Malpezzi nel suo saluto ai faentini che ha suggellato un Brindisi di Capodanno a Faenza nel segno della musica cone sempre ben riuscito all'insegna di una comunita' coesa.

La musica e' poi proseguita con diverse richieste di bis fino all'1 di notte. Al Bar Bellini sotto la Torre dell’Orologio continua ad essere visibile la mostra di 25 foto dell’artista faentina Arte Tamburini che sara’ ricordata ogni anno a sottolineare la grande importanza della musica a Faenza , un grande asset nazionale che va da Sara Calamelli recente vincitrice dello Zecchino d'Oro fino ad Arte Tamburini, la prima cantante a incidere Romagna Mia su disco, passando per il Mei di Faenza che porta la citta ogni giorno sui media nazionali grazie ai suoi grandie eventi musicali e ai suoi grandi talenti. Un asset che merita, come sta facendo la Regione Emilia Romagna con la nuova Legge sulla Musica, un grande investimento del territorio Manfredo a favore di un asset di grande traino economico, culturale, giovanile e turistico per Faenza e il suo territorio lavorando finalmente tutti insieme in una grande squadra della musica unita e coesa.