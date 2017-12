Capodanno, l'appello del sindaco di Massa Lombarda: "Evitate i botti"

Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi invita i propri concittadini a evitare petardi e fuochi d'artificio nella notte di Capodanno. “Costituiscono un pericolo per l'ambiente e le persone, oltre ad essere una vera e propria tortura per tutti gli animali - spiega Bassi -. Divertirsi non vuol dire compiere atti di vandalismo, distruggere le cose, recare danni e problemi al prossimo e al patrimonio pubblico. Il buon senso e alcune piccole attenzioni contribuiscono a favorire una civile convivenza e ad avere a cuore la salute e il benessere degli animali, che in queste occasioni soffrono in maniera particolare".