Capodanno, Piazza del Popolo si emoziona con la regina del gospel Cheryl Porter

Gli ultimi due concerti della rassegna Christmas Soul hanno chiuso il vecchio e salutato il nuovo anno con la musica soul e blues, promossi dall’assessorato al Turismo, sotto la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul e la collaborazione di Ravenna Manifestazioni. A dare addio al 2018 è stata la voce della regina del gospel Cheryl Porter accompagnata dal coro HalleluJah Gospel Singers. Una voce unica, arrivata dritta all'anima di chi ha affollato Piazza del Popolo.

Da dieci anni ha dedicato la sua carriera a una missione in musica: quella di portare un messaggio di unità a un mondo diviso, di fraternità ai popoli in guerra e di pace interiore a chi ascolta la sua musica. Dopo aver vinto una borsa di studio in canto lirico nella prestigiosa Northern Illinois University, ha intrapreso gli studi di canto classico sotto la guida del basso Myron Myers e con la soprano Edna Williams. Come soprano drammatico, accompagnata da varie orchestre americane, ha cantato i ruoli delle grandi dive di Puccini, Rossini e Verdi.