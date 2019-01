Capodanno show a Cervia con l'incendio del Magazzino del Sale Darsena

Cervia ha celebrato l'arrivo del nuovo anno sotto l'antica Torre, mentre Milano Marittima di fianco alla pista di pattinaggio più grande d'Europa. Il 2019 è stato accolto con tante luci, fuochi d'artificio e brindisi. "Per il mio ruolo istituzionale e come romagnolo, è davvero una soddisfazione vedere la Romagna finalmente come un’unica grande destinazione - commenta l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini – a vantaggio dell’appeal del prodotto turistico. Senz’altro il Capodanno rappresenta una delle migliori opportunità in termini di promozione e ricaduta economica grazie ad un’offerta sempre più convincente e identitaria, funzionale anche al dialogo con nuovi mercati, in parallelo a quelli tradizionalmente affezionati alla Riviera. Soprattutto la Romagna è oggi una Destinazione Turistica con una forte attrattività non solo nei tradizionali mesi estivi ma tutto l’anno e in particolare durante le vacanze di fine anno. Questa è una ulteriore dimostrazione di come la legge regionale che ha introdotto le Destinazioni Turistiche abbia prodotto un salto di qualità i termini di prodotto e di presenze nazionali e internazionali".