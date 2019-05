Cappelletti a go-go: servite oltre 8000 porzioni in Piazza Kennedy

Si è conclusa la Festa del Cappelletto di Ravenna che, tra previsioni meteorologiche avverse e nonostante la domenica sotto la pioggia battente, ha fatto registrare numeri che sorprendono. Sono state servite, nonostante tutto, ben 8.250 porzioni di cappelletti. Se non fosse stato per la domenica bagnata e con chiusura anticipata, secondo gli organizzatori si sarebbero superati i numeri delle edizioni precedenti. Il pubblico ha molto gradito, oltre ai tradizionali cappelletti al ragù, i “Cappelletti per Dante”, la proposta speciale del 2019.

Ma la varietà è stata impressionante, visto che ognuno dei 10 ristoranti proponeva un terzo condimento. Pertanto i clienti potevano scegliere tra 12 diversi tipi di condimento del cappelletto romagnolo nella versione ravennate, ripieno solo di formaggio. Di grande prestigio, inoltre, l’esposizione vera e propria degli ingredienti per fare i cappelletti, rappresentati da tre marchi: il Parmigiano-Reggiano del Consorzio, con le forme del Caseificio Sociale Allegro; il formaggio stanco, quello morbido e la farina del Molino Spadoni; le Naturelle con le uova di Eurovo.

Inoltre la messa in opera nel tirare la sfoglia e confezionare i cappelletti degli allievi e dei docenti dell’Engim ha incuriosito molti cittadini e turisti nella giornata di sabato (la domenica non hanno potuto replicare per via del maltempo). Anche l’arte ha fatto capolino in Piazza Kennedy con il mosaico dell’artista Silvana Costa e il suo laboratorio “Cappelletto in Arte”, che ha mostrato al pubblico come nascono i cappelletti in mosaico. La festa è stata promossa per il quarto anno da Confcommercio e Confesercenti, con patrocinio e contributo del Comune di Ravenna e della Camera di Commercio di Ravenna.