Capriolo finisce nel canale, salvato dall'intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di domenica, per salvare un povero capriolo finito in un canale e incapacitato di riuscire a risalire. A dare l'allarme è stato un passante che, in zona passette, ha visto l'animale selvatico annaspare nelle acque e ha chiamato il 115. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco con il personale che è poi sceso nel canale per soccorrere il capriolo che, una volta immobilizzato, è stato portato a terra e affidato alle cure del veterinario per poi essere liberato.

