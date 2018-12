Capriolo scivola nel canale: salvato da morte certa grazie ai Vigili del fuoco

E' scampato da morte certa grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco: lunedì mattina, poco dopo le 10, i pompieri sono intervenuti a Ponte Nono di Brisighella, dove un capriolo era scivolato precipitando in un canale. I Vigili del fuoco hanno operato sul posto con una squadra e una jeep per un intervento durato circa un paio d'ore, fino a quando non sono riusciti a recuperare il povero animale spaventato e a metterlo al sicuro. Il capriolo è stato poi affidato all'associazione "Amici degli animali" di Ravenna - formata da volontari, quasi tutti ex Vigili del fuoco in pensione, e convenzionata con il Comune di Ravenna per il recupero degli animali. "L'animale ha riportato una frattura della tibia posteriore sinistra e altre ferite - spiega il volontario Maurizio Gabelli - Martedì verranno fatte le lastre e gli ulteriori accertamenti per vedere se siano presenti emorragie interne, oggi l'animale era troppo agitato per poterli fare".