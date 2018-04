Il capriolo si perde e arriva al centro commerciale: salvato dal 'placcaggio' di un Carabiniere

Quando Gabriella, mentre si dirigeva verso il centro di Lugo, si è ritrovata davanti un capriolo che da via Brignani si dirigeva verso il parcheggio del centro commerciale - a pochi passi dal centro storico - è rimasta a bocca aperta. "E' successo tutto domenica mattina - racconta Gabriella - Nell'incredulità di quella scena, ci siamo fermati e abbiamo chiamato i Carabinieri. Il capriolo, dopo aver saltato varie reti di recinzione, si è trovato di fronte all'ingresso del parco del Loto in via Foro Boario, dove è presente una recinzione più alta".

Giunti sul posto i militari hanno circondato il povero animale, feritosi durante i salti tra una rete di recinzione e l'altra, mentre il capriolo, confuso e spaventato, cercava di fuggire. "Un Carabiniere è riuscito a 'placcare' al volo il capriolo mentre faceva un balzo in avanti - continua il racconto la donna - salvandolo dal pericolo di provocare incidenti o dall'essere investito da un'auto, visto la zona particolarmente trafficata".