Carabinieri, arrivano i rinforzi. Morrone: "Un importante segnale di attenzione per il territorio"

"Sono stati assegnati all’Emilia-Romagna 215 carabinieri e 30 Forestali. Un importante segnale di attenzione per la nostra regione. Ai nuovi arrivati auguri di buon lavoro". Ne dà notizia Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia. Per la provincia di Forlì-Cesena sono stati destinati 16 Carabinieri e 10 Forestali; in provincia di Ravenna 18 Carabinieri; in provincia di Rimini 7 Carabinieri e 1 Forestale. "Grande soddisfazione per l’arrivo di queste nuove unità a tutela del territorio" è stata espressa anche dal Gianluca Vinci, vicepresidente della Commissione parlamentare Affari costituzionali.