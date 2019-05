Carabinieri in festa per il 205esimo anniversario della fondazione dell'Arma

Militari in festa per il 205esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che avrà luogo mercoledì 5 giugno alle 10.30 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, in viale Sandro Pertini. Alle 10.30 schieramento del reparto di formazione, alle 10.50 onori ai Gonfaloni e al Comandante provinciale Roberto de Cinti. Seguirà un breve momento di raccoglimento in memoria dei caduti. Alle 11, dopo l'allocuzione del Comandante provinciale, consegna delle ricompense e onori finali.