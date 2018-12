Feste sicure, Carabinieri in uniforme di rappresentanza nelle vie del centro

I Carabinieri del comando provinciale di Ravenna hanno inteso restituire alla collettiva un’immagine della loro presenza che, oltre a garantire la necessaria cornice di generale sicurezza pubblica e civile convivenza quotidiana, richiami il clima di festa in occasione del Natale e del Capodanno nel Capoluogo. Analoghi servizi a piedi nelle vie e tra la gente sono stati previsti anche negli altri centri della Provincia, dove l’Arma è un presidio costantemente a disposizione delle comunità locali e delle loro esigenze. Tale manifestazione di rappresentanza istituzionale non sostituisce gli equipaggi proiettati all’esterno ogni giorno per ragioni di prevenzione e ordine, bensì ne integra armonicamente le finalità perseguite a vantaggio e sostegno di tutti.